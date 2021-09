L'école emportée Tome 2

Sho et ses camarades ont découvert l'atroce vérité : leur école a été projetée dans un futur où toute trace de l'ancien monde a disparu ! Face à cette découverte, les adultes sidérés ont préféré se donner la mort. Seul survivant, le doux professeur Wakahara s'est quant à lui changé en véritable psychopathe et n'a plus qu'un seul objectif : éliminer chaque enfant. Mais alors qu'il se retrouve seul avec Sho et qu'il est sur le point de le tuer, le désespoir du jeune garçon provoque un événement physiquement impossible...