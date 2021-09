L'escape game Les enfants de la Résistance. L'évasion de l'aviateur anglais

Les Enfants de la Résistance ont une nouvelle mission... et ils ont besoin de vous pour la mener à bien ! Aidez un aviateur allié évadé d'un camp de prisonniers à rejoindre l'Angleterre, depuis la réception de son premier message crypté jusqu'à ligoter un soldat allemand pour protéger sa fuite. Ce livre-jeu d'un genre nouveau, et très populaire, mobilise autant les méninges que l'adresse au fil d'une expérience interactive et palpitante conçue avec les auteurs de la série phare.