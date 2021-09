Les regrets

Dans ce recueil fondateur, le poète angevin se nourrit de sa découverte de Rome comme de la littérature d'exil pour construire une figure aux multiples facettes. De l'élégie à la satire et à l'éloge, il repousse les limites du sonnet et varie les tonalités de sa palette poétique. TOUT POUR COMPRENDRE- Notes lexicales- Biographie de l'auteur- Contexte historique et littéraire- Genèse et genre de l'oeuvre- Chronologie et carte mentaleTOUT POUR REUSSIR- Explications linéaires guidées- Sujet de commentaire guidé- Glossaire d'analyse poétique- Arts et médiasGROUPEMENT DE TEXTES- Les premiers poèmes sur la vie urbaineCAHIER ICONOGRAPHIQUE.