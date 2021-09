Joyeux journal. Edition 2022

L'agenda de Mathou coloré et plein de bonne humeur pour 2022 pour une merveilleuse année feel-good ! Grâce à l'agenda 2022 de Mathou, plongez dans une nouvelle année douce et joyeuse ! Un agenda très pratique, sur le modèle d'une double page/une semaine, chaque double page étant agrémentée de conseils, objectifs et petits challenges pour se faire plaisir et croquer chaque jour la vie à pleines dents. Notez ici vos vacances, rendez-vous chez le médecin et autres caïpi parties, mais aussi vos non-résolutions, vos rêves, vos wishlists et vos moments rien qu'à vous. Parce qu'en 2022, on va en prendre plein les yeux !