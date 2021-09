"Reste à ta place !". Le mépris, une pathologie bien française

Jamais ils n'en avaient parlé. De quoi ? De ce qui est au centre de la société française, dans tous les domaines : le mépris. Tapie, Pinault, Onfray, Sarkozy, Hidalgo, Luchini et bien d'autres... Tous ont un point commun : à un moment ou à un autre, ils ont été confrontés à cette épreuve dont ils ont fait une force. Avec une liberté de ton à laquelle nous ne sommes pas habitués, ils se sont confiés à Sébastien Le Fol. Tous ont souffert un jour de ne pas avoir les bons codes, les bonnes manières, les bons diplômes, les bons réseaux. D'où cette terrible phrase souvent entendue : "Reste à ta place... ! " . Mais au lieu de les accabler, cette arrogance les a galvanisés. Ce livre inclassable mêle l'histoire et l'enquête. On passe de l'Ancien Régime à la Ve République, de Louis XIV à Macron. Il en résulte un décryptage iconoclaste du malaise de la société française. De l'école aux coulisses de la réussite, on y découvre un monde fermé, obéissant à des règles connues des seuls initiés. Un document exceptionnel sur un phénomène de société qui est aussi un enjeu politique à la veille d'une élection capitale.