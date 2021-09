Les Caractères, livres V à XI. Suivi des parcours "La comédie sociale" et "Peindre les hommes"

Le recueil de La Bruyère au programme des 1res générale et technologique, suivi des parcours littéraires associés. Dans une édition spécialement conçue pour faciliter la préparation au nouveau bac de français. Le recueil Dans ce livre qu'il passa sa vie à écrire, La Bruyère décrit les moeurs de son siècle. Mêlant maximes, réflexions et portraits, il donne à voir les ridicules de ses contemporains et, à travers eux, les imperfections de la nature humaine. Une somme satirique au style acéré, qu'éclaire le regard du moraliste. Les parcours - " La comédie sociale " (1re générale) De Molière à Nathalie Sarraute, 10 textes qui dénoncent les faux-semblants de la vie en société. - " Peindre les hommes, examiner la nature humaine " (1re technologique) Un groupement de textes d'auteurs soucieux de peindre leurs contemporains et de décrypter, à travers eux, la nature humaine. Le dossier Toutes les ressources utiles au lycéen pour étudier l'oeuvre dans le cadre des nouveaux programmes : - un avant-texte pour situer l'oeuvre dans son contexte - au fil du texte, la rubrique " Des clés pour la lecture linéaire " - après le texte : - des fiches de synthèse sur l'oeuvre et les parcours - des sujets guidés pour l'écrit et l'oral du bac français - des fiches de méthode récapitulatives Des prolongements artistiques et culturels Sur le thème de la comédie sociale : 5 oeuvres visuelles, reproduites dans les rabats, et des outils pour les analyser. Et un guide pédagogique sur www. editions-hatier. fr En accès gratuit, réservé aux enseignants, il inclut tous les corrigés : des questionnaires au fil du texte, des sujets de bac et des lectures d'images.