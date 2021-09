Mashle Tome 2 : Mash Burnedead et la magie de fer

Lors de son duel contre Lance, Mash découvre une facette inattendue de son adversaire... Et comme une péripétie en chasse toujours une autre, les élèves des dortoirs d'Adler et de Lang se retrouvent enrôlés dans une vaste activité de plein air. Mash, tel un aimant à problèmes, est rapidement mêlé à un combat qui risque d'entacher l'honneur de son dortoir, en plus de lui coûter une pièce d'argent. Mais face à ce groupe de corrompus issus de la noblesse, ses poings répondent toujours présents pour rétablir la justice !