Voyage au centre de la Terre. Avec le parcours "Science et fiction"

L'un des voyages extraordinaires de Verne, suivi d'un parcours littéraire " Science et fiction " . Dans une édition conforme aux nouveaux programmes de français du lycée, incluant notamment des prolongements artistiques et culturels et un dossier Nouveau bac. L'oeuvre Le professeur Lidenbrock et son neveu Axel, se lancent dans un voyage devant les mener au centre de la Terre. Un roman d'aventures mythique. Le parcours " Science et fiction " 10 textes pour étudier trois thèmes clés de la littérature d'anticipation, de Verne à aujourd'hui : le voyage extraordinaire, l'homme fabriqué, la société du futur. Le dossier Toutes les ressources utiles au lycéen pour étudier l'oeuvre dans le cadre des nouveaux programmes : - un avant-texte pour situer l'oeuvre dans son contexte - au fil du texte, la rubrique " Des clés pour vous guider " - après le texte : - des repères sur l'oeuvre - des sujets types pour l'écrit et l'oral du nouveau bac français Des prolongements artistiques et culturels 5 oeuvres - BD, films - pour explorer la science-fiction en images, et des outils pour les analyser. Et un guide pédagogique Sur www. classiques-et-cie. com. En accès gratuit réservé aux enseignants, il inclut tous les corrigés : des questionnaires au fil du texte, des sujets de bac, des lectures d'images.