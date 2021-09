Jouissance Club. Une cartographie du plaisir

"Dans ce livre, tu trouveras un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur le sexe sans passer par la case "pénétration". Comme tu sais très bien t'y prendre, je n'ai pas besoin de te faire un dessin pour cela. J'ai fait plein d'autres dessins encore plus intéressants. J'ai travaillé dur pour que tu puisses explorer ta sexualité et celle de ton. ta. tes partenaire. s de moult façons. Même si tu te considères déjà comme un. e expert. e, j'espère te faire découvrir de nouvelles méthodes pour donner du plaisir aux personnes qui veulent bien coucher avec toi. J'ai copulé jour et nuit pour trouver les meilleures techniques de doigtage, parfaire ton suçage, et tutti quanti... L'idée étant d'y aller à ton rythme et de varier les plaisirs seul. e, à deux ou à plusieurs - peu importe le genre qui te définit, ton orientation sexuelle ou ta couleur de peau. Que tu sois puceau / pucelle, satyriasis / nymphomane, ou entre les deux. Bref ! Tu l'auras compris, ce livre est fait pour TOUT LE MONDE ! Sauf ceux qui n'aiment pas le cul... "