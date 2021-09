One Piece Tome 99 . Edition collector

En route pour le tome 100 ! Avec cette édition collector de One Piece 99, offrez un écrin à la hauteur de la série. Réalisée en série exclusive, cette version limitée à un seul tirage vous propose votre tome de One Piece dans un étui en simili-cuir du plus bel effet. Avec lui, savourez les aventures de Luffy et de son équipage dans un format d'exception !