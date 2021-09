Les Fourberies de Scapin

Octave et Léandre apprennent que leurs pères respectifs rentrent de voyage avec la ferme intention de les marier à des inconnues. Or, l’un d’eux vient d’épouser en secret Hyacinte et l’autre a promis le mariage à une jeune bohémienne. Que faire dans une telle situation ? Une seule solution : appeler le valet Scapin à la rescousse. Le texte intégral annoté. Des questionnaires au fil du texte. Des documents iconographiques exploités. Une présentation de Molière et du théâtre au XVIIe siècle. Un aperçu du genre de la comédie. Un groupement de textes : «Les valets et leurs maîtres».