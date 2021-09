Un trop-plein d'émotions

Boo s'est réveillée de bonne humeur. Au fil de la journée, les rires, les déceptions, les joies et les frustrations se succèdent. Tant d'émotions à reconnaître et à accueillir ! 20 mots-clés signés avec illustrations et vidéos à l'appuiUne histoire pour aborder avec son enfant les émotions. En bonus, à destination des parents, un mode d'emploi pour l'apprentissage des signes et des astuces pour une parentalité bienveillante.