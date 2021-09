Le courant réaliste, qui se développe au XIXe siècle, se veut le miroir fidèle et complet d'une époque en pleine mutation. Aussi, les sept nouvelles réalistes choisies pour ce recueil offrent-elles des images variées de la société du XIXe siècle à travers ses soucis d'argent, ses préjugés ou ses plaisirs. Conteur hors pair, aussi habile à déclencher le rire que l'émotion, Maupassant croque sur le vif paysans normands et petits bourgeois parisiens. On découvrira ainsi le destin poignant de Simon, Clochette ou Boitelle, victimes de préjugés sociaux ; une famille et un couple travaillés par le manque d'argent et accablés par la cruelle ironie de la vie ; mais aussi des batailles grotesques entre époux mal assortis. Les nouvelles intégrales annotées ; des questionnaires au fil du texte ; des documents iconographiques exploités ; un dossier Lecture d'images et histoire des Arts ; une présentation de Guy de Maupassant et de son époque ; un aperçu du genre de la nouvelle réaliste ; un groupement de textes : "Scènes de la vie parisienne".