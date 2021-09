Mon cahier de Français 5e Cycle 4. Langue et expression, Edition 2020

Des cahiers pour maîtriser la langue, conformes aux programmes 2018 et 2019. ? Des leçons synthétiques et accessibles. ? Des exercices variés et progressifs. ? Des fiches méthode guidées pas à pas pour s'améliorer à l'écrit et à l'oral. ? Des auto-évaluations et des évaluations pour faire le point sur ses connaissances et ses compétences. Ce cahier existe aussi en version numérique. - Pour alléger son sac et profiter de toutes les ressources sans connexion - Partout, sur ordinateur ou tablette PC / Mac, tablettes Android / Windows/ iPad.