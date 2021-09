Le labo de grammaire 5e Terre des Lettres. Edition 2020

Une méthode bi-média pour progresser en grammaire, en conjugaison eten orthographe : - Un cahier d'activités pour s'approprier la grammaire et garder une trace écrite - La plateforme TDLab, un parcours d'apprentissage fondé sur l'intelligence artificielle pour mémoriser, s'entraîner et progresser - Deux outils combinés pour apporter des solutions efficaces qui s'appuient sur les méthodes d'apprentissage validées par les sciences cognitives - La même rigueur dans l'enseignement de la grammaire que dans la collection Terre des Lettres - Une progression méthodique assurant le réinvestissement permanent des notions étudiées - La performance du numérique pour des parcours d'apprentissage individualisés Dans le cahier de l'élève : - Des leçons sous forme d'exercices pour une appropriation active - Des exercices simples pour " acquérir des automatismes " - Des problèmes orthographiques et syntaxiques pour développer la réflexion - Des exercices complémentaires pour enrichir et améliorer l'expression écrite Pour en savoir plus : terredeslettres. nathan. fr La plateforme TDLab : - Un parcours associé à chaque fiche du cahier - Pour chaque fiche, deux modules progressifs : apprendre et mémoriser, s'entraîner - Une fonction " réviser " grâce à l'algorithme pour retravailler les notions qui ont déjà été vues - Du feedback, des tableaux de bord, des scores en évolution qui permettent à chaque élève de voir sa progression Sur TDLab, vous pourrez : - Consolider les apprentissages en instaurant des automatismes - Créer vos devoirs et vos évaluations avec des exercices autocorrigés - Faire travailler vos élèves en autonomie grâce à un suivi personnalisé Sur votre ENT en 2 étapes ! 1- Connectez-vous sur le CNS Glissez en pièce jointe le courrier de votre établissement certifiant que votre classe est équipée en cahiers du Labo de grammaire. Vous recevrez alors un email avec vos identifiants et le nombre de licences qui correspond à votre classe. 2- Sur l'application BiblioExos, cliquez sur la page TDLab Identifiez-vous et le manuel apparaît dans votre bibliothèque numérique. Vous avez accès à votre classe, et chacun de vos élèves a directement accès à son espace de travail.