Le musée, une histoire mondiale. Tome 1, Du trésor au musée

Des accumulations des tombeaux égyptiens ou chinois et des trésors royaux jusqu'à notre Louvre aujourd'hui, entre autres lieux, il faudra du temps pour que le musée trouve sa forme et sa fonction de conservation, d'étude et d'exposition des objets. Or, une histoire mondiale des musées, à la fois politique, sociale et culturelle, n'a encore jamais été écrite. La voici : Le Musée, une histoire mondiale, en trois volumes qui paraîtront sur deux ans. Le premier volume de cette monumentale entreprise, Du trésor au musée, part d'un passé lointain pour arriver à la création de l'institution appelée "musée" inventée en Italie à la fin du XVe siècle, gagnant toute l'Europe au XVIIIe siècle. Une histoire faite de dons et de marchandises, de vols et de pillages, de guerres et de diplomatie. Et aussi d'architecture, de manières de contempler et de manier les objets, de problèmes juridiques et d'organisation. Une histoire d'art, et aussi de commerce, de savoirs et de techniques. Le second volume traitera de L'ancrage européen des musées, de la Révolution française aux années 1850, et le troisième, du musée A ha conquête du monde, de la Révolution industrielle à nos jours.