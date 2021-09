One Piece Tome 97 : Ma Bible

Alors qu'ils s'apprêtent à lancer l'assaut sur Onigashima, Kinémon et ses hommes découvrent la trahison de Kanjuro et assistent médusés à l'enlèvement de Momonosuké. Mais le front commun formé par Luffy, Law et Kidd vient aussitôt raviver la flamme de l'espoir ! Les aventures de Luffy à la poursuite du One Piece continuent !