Les sept soeurs Tome 6 : La soeur du Soleil. Electra

A la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenées des quatre coins du monde et adoptées lorsqu'elles étaient bébés, Electra d'Aplièse et ses soeurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, une magnifique demeure sur les bords du lac de Genève. La vie semble sourire à Electra, la sixième soeur : mannequin le plus en vue de la planète, elle est belle, riche et célèbre. Mais derrière cette image idéale se cache une jeune femme perdue depuis le décès de Pa Salt. Emportée dans la spirale infernale de la drogue et de l'alcool, et alors que tout son entourage s'inquiète pour elle, elle reçoit une lettre d'une inconnue qui dit être sa grand-mère. Celle-ci lui révèle que ses racines se trouvent au Kenya, au coeur d'une tribu maasaï... La Soeur du Soleil est le sixième tome de la série événement Les Sept Soeurs, qui a conquis 30 millions de lecteurs dans le monde. A travers ses romans au souffle unique, peuplés de personnages inoubliables, liés par les drames et l'amour, Lucinda Riley a affirmé son immense talent, créant un genre littéraire à part entière.