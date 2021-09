Il était une fois dans la vallée de Napa... Camille Lammenais a grandi en toute quiétude en Californie, au coeur du domaine viticole familial. Ses parents, Joy et Christophe, y ont bâti un château dont les vins n'ont rien à envier au Bordelais natal de ce dernier. Après de brillantes études à Stanford, la jeune fille revient au bercail pour aider les siens, son rêve de toujours. Mais lorsque sa mère, gravement malade, décède, le conte de fées prend fin. Six mois plus tard, le père de Camille fait la connaissance d'une mystérieuse et charmante Française. La comtesse de Pantin est la séduction même et quelques semaines en sa compagnie suffisent à métamorphoser Christophe. Au grand dam de sa fille, il se remarie. Lorsqu'il meurt à son tour, Camille se retrouve à la merci de sa marâtre de belle-mère, qui lui offre un tout autre visage. Avec l'aide de son ami d'enfance et d'une alliée inattendue, elle devra se battre pour son héritage, voire pour sa vie...