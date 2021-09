Dragon Ball Super Tome 14

Vegeta est de retour sur Terre avec une toute nouvelle technique grâce à laquelle il compte bien prendre sa revanche sur Moro. A l'aide de la dissociation forcée de l'esprit, il prive Moro d'une grande partie de sa puissance. Mais l'ennemi a plus d'une corde à son arc... Il a gardé Seven-Three comme réserve d'énergie, et plus encore !