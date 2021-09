Bescherelle poche Conjugaison. L'essentiel de la conjugaison française

L'outil indispensable de la conjugaison française, dans un format poche. Pour trouver et orthographier les formes de n'importe quel verbe français. Les tableaux de conjugaison A chacun des 104 verbes modèles de la conjugaison française correspond un tableau clairement structuré, avec l'ensemble des formes simples et composées à la voix active. Sont également mis en évidence les caractéristiques de la conjugaison du verbe et les verbes voisins, qui se conjuguent sur le même modèle. Le répertoire des verbes français A chacun des 10 000 verbes sont associés des indications sur sa construction et un renvoi au tableau du verbe modèle, qui permet de résoudre immédiatement un problème de conjugaison.