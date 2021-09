Français 5e Mon cahier d'activités. Edition 2018

Mon cahier d'activités 5e : un outil idéal pour valider les compétences et travailler en autonomie. Une organisation claire et efficace : grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire et expression. - Des leçons visuelles, sous formes de schémas, pour comprendre en un coup d'oeil. - Des parcours différenciés pour respecter le rythme de chacun. - Des fiches de révision avec de grands schémas pour récapituler les acquis. - Des fiches méthode pour apprendre à apprendre. - Une rubrique "Vers d'autres langues' pour une ouverture sur d'autres cultures. - Un outil idéal pour valider les compétences et pour travailler en autonomie. Nathan live ! : des dictées en accès direct en flashant les couvertures des cahiers.