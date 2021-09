My hero academia Tome 3 : All might

Confronté au test d'aptitudes d'Eraserhead, Deku échappe de justesse au renvoi en réussissant à concentrer le One for All dans un seul doigt au moment crucial ! Dernier du classement avec une seule performance surhumaine à son actif, il compte bien tout donner pour remonter la pente. Et justement, il va avoir l'occasion de faire ses preuves, puisque sa formation au métier de super-héros commence enfin... Mais l'entraînement au sauvetage tourne court lorsqu'une horde de vilains s'introduit dans le SCA afin de tuer le symbole de la paix ! Disséminés dans toute la zone, les seconde A parviennent à tenir tête à l'ennemi jusqu'à l'arrivée d'All Might... Hélas, il ne lui reste plus que quelques minutes pour vaincre Brainless avant de perdre sa forme héroïque !