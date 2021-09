Jujutsu Kaisen Tome 2 : Naissance de la matrice

Désormais admis au sein de l'école d'exorcisme de Tokyo, Yuji se voit confier sa première mission aux côtés de Megumi et de Nobara secourir de jeunes prisonniers piégés dans un centre de détention avec un fléau... Hélas, ce n'est rien de moins qu'un classe S qui a pris possession des lieux ! La situation dégénère rapidement, et la petite équipe est réduite à l'impuissance. Pour espérer s'en sortir, Yuji n'a plus d'autre option que de remettre sa vie entre les mains de Sukuna, le démon à deux visages... Mais quel sera le prix à payer ?