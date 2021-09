C'est le milieu de la nuit à Minneapolis. Des intrus entrent dans la maison de Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, assassinent ses parents et le kidnappent. Luke se réveille à L'Institut, dans une chambre qui ressemble à la sienne, sauf qu'elle n'a pas de fenêtre. Dans le couloir, d'autres portes derrière lesquelles se trouvent d'autres enfants dotés de talents particuliers : télépathie et télékinésie. Cette section, c'est le Front Half. Si les enfants réussissent les tests, ils gagnent des jetons pour accéder aux distributeurs et aux ordinateurs, et le droit de passer au Back Half, avant de rentrer enfin chez eux. Enfin, c'est ce que la sinistre directrice Mme Sigsby leur promet. En réalité, aucun d'entre eux n'a jamais réussi à sortir de L'Institut... Mais Luke n'a pas l'intention de se laisser faire. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jean Esch.