Dr Stone Tome 17

Le navire de la science lève l'ancre et se lance dans une grande traversée en direction de l'Amérique !! Senku et Ryusui ne parviennent cependant pas à se mettre d'accord au sujet de la route à suivre. Refusant l'un comme l'autre de céder, ils se préparent à un duel des plus décoiffants ! Ce long voyage mettra leur courage, leur solidarité et leurs compétences scientifiques à rude épreuve... Et qui sait ce qui les attend sur ce nouveau continent ? !