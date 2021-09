Hamish Macbeth Tome 9 : Petits crimes entre voisins

Bonne et mauvaise pioche pour Hamish Macbeth. La bonne : il est promu. La mauvaise : son nouvel adjoint est un crétin. Dommage, car notre fin limier va avoir besoin de soutien. A peine débarqué dans leur affreux van à Lochdubh, Sean et Cheryl, un couple de routards un peu fêlé, inquiète la population du village. Et pour cause : du jour au lendemain, les sermons du prêtre deviennent apocalyptiques ; le cabinet du médecin est dévalisé ; l'argent disparaît ; les voisins, autrefois amis, veulent s'entretuer... Il y a décidément quelque chose de pourri au royaume de Lochdubh ! Quand Sean est retrouvé le crâne défoncé, la guerre menace vraiment. Pour rétablir la paix dans les foyers, Hamish, épaulé par Priscilla, tente le tout pour le tout...