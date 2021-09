Agatha Raisin enquête Tome 28 : Chasse aux sorcières

Les habitants des Cotswolds sont habitués au mauvais temps. Mais la nuit est particulièrement brumeuse lorsque Rory et Molly Devere, le nouveau pasteur et sa femme, rentrent d'un dîner à Sumpton Harcourt. Ils peinent à voir la route et doivent freiner brusquement. En face d'eux, illuminé par les phares, un corps est suspendu à un arbre à l'entrée du village. Ce n'est pas un suicide : Margaret Darby, une vieille célibataire, a été assassinée. Ni une ni deux, Agatha Raisin saute sur l'occasion. Mais Sumpton Harcourt est un village isolé et peu hospitalier. Lorsque deux meurtres viennent s'ajouter au premier, Agatha commence à craindre pour sa vie. Et cette assemblée de sorcières qui se réunit en ville ne fait rien pour arranger les choses...