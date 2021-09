Le sommet des dieux Tome 5

Habu, après avoir sauvé la vie de Fukamachi, continue son ascension clandestine de l'Everest. En levant les yeux, Fukamachi aperçoit la silhouette de Habu, minuscule, loin au-dessus de lui. Ses mouvements sont prodigieux... Pourtant, Fukamachi sent que pour lui, l'aventure s'arrête là, il a frôlé la mort. Les hallucinations se sont calmées mais la migraine ne le lâche pas, Il est redescendu en dessous des 7000 mètres où l'air est plus dense et Habu et son formidable exploit ne quitte pas son esprit... Voici l'épilogue de cette magnifique série qui atteint des sommets dans l'art du dessin et de la narration !