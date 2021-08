Le cycle de Syffe Tome 2 : La peste et la vigne

La peste et la vigne ou la suite des aventures de Syffe. Un deuxième volume qui tient toutes ses promesses. A la croisée des chemins entre nature writing et roman noir, splendide fresque humaniste mâtinée de fantasy. Notre narrateur, Syffe, reprend le fil de sa propre histoire, sans concession. Le tour de force de l'auteur, transformer son lecteur en véritable explorateur : de la nature environnante à la nature humaine. Patrick K. Dewdney nous offre une fois de plus une immersion totale, d'une beauté aussi sombre que sauvage, comme un cri de l'âme !