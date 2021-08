Sur le miroir de l'âme, Maria, Fedwa, Hanane, Imane et Samira scrutent leurs féminités à la lumière de la maternité. Si elles font des procès aux représentations multiples de cette dernière, c'est à la recherche de cet amour pur, défait de blessures et de legs morbides dont héritent les femmes et qu'elles transmettent inconsciemment. Nos mères est une complainte douce-amère autour de ce rapport sacré, de son pouvoir salvateur ou destructeur. Mais c'est surtout une lettre d'amour ouverte, libératrice, à l'adresse de la féminité des féminités.