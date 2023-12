De la Provence de Marcel à l'oeuvre de Pagnol

2024 marquera le le 50e anniversaire de la mort de Marcel Pagnol (18 avril 1974) et en 2025, le 130e anniversaire de sa naissance. Des événements sont prévus partout en France pour célébrer ces dates et de son côté, les éditions Bamboo entendent faire vivre la mémoire de l'écrivain, à travers sa collection dédiée, Marcel Pagnol en BD.

Une étude de 2022 révèle que "Marcel Pagnol" est l'un des noms les plus donnés aux établissements scolaires en France, avec 161 écoles, collèges et lycées portant son nom. Pas étonnant que l'éditeur, avec le soutien de Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel et Jacqueline, se soit lancé dans l'aventure d'une grande adaptation.

La collection comprend aujourd'hui 20 volumes, et 13 récits ont été adaptés en bande dessinée. Plus de 400.000 tomes ont déjà trouvé leur lectorat, et La Gloire de Mon Père demeure le plus important succès de la collection avec 80.000 exemplaires écoulés, assure la maison.

C'est en 2015, pour célébrer le 120e anniversaire de la naissance de Marcel Pagnol, que la collection Grand Angle s'est lancée dans l'adaptation des classiques de Pagnol en bandes dessinées. L'objectif était de remettre au goût du jour les textes, connus pour leurs adaptations cinématographiques, mais jamais encore à travers le 9e Art : il y avait de quoi présenter les classiques de Pagnol sous un jour nouveau, tout en conservant leur essence.

Au cœur de cette initiative, le trio créatif composé de Serge Scotto, Éric Stoffel et Hervé Richez a pris les rênes de la narration, veillant scrupuleusement à ce que chaque adaptation reste fidèle à l'esprit des récits d'origine. Pour enrichir davantage cette collection, un artiste différent a été sélectionné pour chaque tome, instaurant ainsi une mosaïque de styles visuels captivants.

L'engagement de Nicolas Pagnol, héritier de cet illustre patrimoine littéraire, en tant que conseiller, a été déterminant pour assurer le respect et l'authenticité de chaque adaptation. Sa participation active a non seulement garanti l'alignement des bandes dessinées avec l'héritage de son grand-père, mais a aussi joué un rôle crucial dans le rapprochement des générations autour de cette œuvre intemporelle.

Cette fusion entre tradition et innovation a non seulement préservé le legs de Marcel Pagnol, mais a aussi conquis un public diversifié, élargissant ainsi l'audience de ses œuvres au-delà des cercles littéraires et cinématographiques traditionnels. Ces adaptations, tout en restant fidèles à l'original, ont su réinventer le patrimoine pagnolien, le rendant accessible et pertinent pour les lecteurs contemporains.

Pour 2024, le film d'animation Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet est prévu – l’inauguration du musée Pagnol à Allauch s’effectuera en 2026. En revanche, on découvrira la comédie musicale Manon des Sources en mars 2024 – elle sera suivie de 75 représentations à Paris. Enfin, la Cinémathèque française à Paris organisera une rétrospective complète des trente ans de carrière cinématographique de Marcel Pagnol. Carlotta Films ressortira plusieurs de ses longs métrages au cinéma dans leur version originale. Une liste des projets éditoriaux est disponible ici.

En attendant, voici de quoi se replonger dans toutes les bandes dessinées tirées des mondes poétiques et enchanteurs de l’écrivain.