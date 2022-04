Mort de Chiara Frugoni, historienne et médiéviste exaltée

Enseignante de l’histoire médiévale, à travers diverses universités d’Italien, Chiara Furgoni avait axé son regard sur la vie quotidienne, les usages et les habitudes des gens au Moyen Âge. Probablement est-ce prisme qui rendait ses interventions si passionnantes, parce qu’au plus près de la réalité.

Ses essais ont été traduits dans plusieurs langues — en France, Les Belles Lettres et Tallandier sont ses deux principaux éditeurs. Les Belles lettres venaient justement de faire paraître un ouvrage aux échos amusants : Vivre avec les animaux au Moyen Âge. Histoires fantastiques et féroces (trad. Lucien d’Azay). Et ce, alors que le dernier film tiré de l’univers potterrien, Les Animaux Fantastiques : les Secrets de Dumbledore, occupe actuellement les écrans… Anecdotique.

Licornes, dragons, griffons : la vie des hommes du Moyen Age, de l'An Mille à la Renaissance, est peuplée de quantité de créatures fabuleuses, mais aussi réelles et redoutées. Les saints Pères du désert, les moines et des prédicateurs dignes de foi assuraient que des bêtes féroces et des créatures monstrueuses et hybrides envahissaient la terre. Et comme ces chimères étaient envisagées à la lumière de la Création, elles suscitaient des interrogations fondamentales. Un cynocéphale était-il véritablement un homme à tête de chien ? Se pouvait-il que Dieu eût créé des créatures aussi horribles ?

Avec Alessandro Berbero, Chiara Furgoni comptait parmi les figures de références en histoire du Moyen Âge. Son aisance à parler de cette époque et à partager son enthousiasme, autant que sa curiosité, en faisaient une femme d’exception. À ce titre, l’un de ses ouvrages les plus significatifs restera certainement Vivre en famille au Moyen Âge (trad. Jérôme Savereux).

Comment vivaient les hommes, les femmes et surtout les enfants au Moyen Âge ? Commençons par la chambre à coucher, très utilisée même durant la journée pour prendre ses repas, étudier ou recevoir de la visite. Comment était-elle meublée ? Et comment se protégeait-on du froid, principal ennemi des nuits paisibles ? Pourquoi les nouveau-nés étaient-ils emmaillotés dans leurs langes comme de petites momies et pourquoi les miniatures les représentent-elles si souvent vêtus de rouge ? Quelles étaient les chances de survie d’un nourrisson victime du manque d’hygiène, de l’inattention des nourrices et des forfaits du démon toujours aux aguets ?

On le voit, une approche des plus pragmatiques, pour renouer avec le quotidien de nos ancêtres, finalement pas si lointains.

Depuis 2012, Chiara Frugoni était devenue présidente et fondatrice es amis de la bibliothèque universitaire de Pise. Une autre manière pour elle de sensibiliser le public à l’histoire et de lutter contre la fermeture de l’établissement — propriété du ministère de la Culture et lourdement menacée. Elle demandait alors une réouverture aux usagers, dans des locaux plus convenables et adaptés.

crédits photo : Luca Giarelli, CC-BY-SA 3.0