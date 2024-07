"Nous croulons sous les non-dits dans cette famille. Des milliers de spectateurs ont applaudi notre père au théâtre et se souviennent de lui, mais il est persona non grata dans son propre clan. C'est le lot de ceux qui dépassent les autres". Dix ans après la mort de son père, comédien idolâtré, Amélie découvre par hasard qu'elle a un frère caché. Bouleversée, la romancière décide de mener l'enquête, tandis que sa soeur jumelle, Marie, refuse de faire ressurgir leur passé douloureux. Epaulée par le vieux Mimmo, un rescapé des camps, Amélie remonte la trace des secrets de famille, voulant à tout prix ranimer le temps du bonheur et la vie de bohème qui régnaient, pour le meilleur et pour le pire, dans leur appartement parisien de la place Furstenberg... Une quête familiale semée d'embûches, d'émotions... et de belles surprises.