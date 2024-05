Jean-Louis Murat, le lien défait

Un an après le décès de Jean-Louis Murat, une plongée intime et érudite dans la vie d'un chanteur au parcours unique. Dès 1981, Suicidez-vous le peuple est mort, son premier single, donne le ton : le goût des mots, des mélodies, celui du risque aussi. A peine arrivé, ce nouveau venu nommé Jean-Louis Murat se fraie déjà un chemin à part, à la fois escarpé comme les sentiers de l'Auvergne qu'il ne cessera de chanter et buissonnier comme sa voix fatiguée et envoûtante, loin de tous les clichés de la chanson française. Un parcours sans équivalent dans l'Hexagone, jalonné d'une vingtaine d'albums dont certains sont inscrits à jamais dans l'Histoire de la pop. Cette traversée musicale et littéraire, Franck Vergeade l'a d'abord suivie en mélomane, puis en journaliste et, enfin, en ami. Au fil des rencontres et des interviews, il a appris à connaître cet artiste qui maîtrisait l'art du contre-pied comme personne. Le Lien défait conjugue toutes les facettes de Murat. Le musicien passionné, le parolier lettré, la grande gueule très affûtée surgissent ainsi au gré d'un ouvrage qui doit autant à la précision de la critique musicale qu'à la rigueur biographique et à l'émotion de l'exercice d'admiration. Le 25 mai 2023, la mort soudaine du chanteur a mis un point final brutal à cette carrière imprévisible, menée par une recherche constante de la sincérité et de la surprise. Un an après, ce livre lui rend hommage. Il est habité, drôle, déroutant et touchant comme l'étaient Murat et sa musique.