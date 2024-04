Mission ma planète - L'Eau CM1-CM2. Edition 2024

Les problématiques abordées autour de l'eau Comment est-ce que j'utilise l'eau au quotidien ? Quelles sont nos ressources en eau ? Combien d'eau a-t-on de disponible sur Terre ? Est-ce une ressource inépuisable ? Comment arrivet-elle de la nature jusqu'à notre robinet ? Comment se comportent les matières dans l'eau ? Comment nettoyer l'eau ? Quelles solutions existe-t-il pour ne pas gâcher l'eau ? Et moi, que puis-je faire à mon échelle ? La collection Mission Ma Planète - Une initiation aux problématiques de la protection de la planète et de l'éducation au développement durable, en conformité avec les repères de progression 2023. - Une démarche d'investigation pour chaque projet : je m'interroge, je cherche, j'expérimente, je trouve des solutions, je débats. - Une approche transverse des matières : maths, sciences, EMC, pour intégrer les 4 piliers du développement durable : environnement, économie, société et culture. Le dispositif - La pochette contient un 1 livret consommable de 8 pages pour l'élève (dupliqué en 28 exemplaires) + un guide pédagogique de 16 pages. - Livret de l'élève : - Un livret de 8 pages au format A4 et en couleurs - Chaque thématique est abordée de manière concrète avec une mise en oeuvre possible des solutions par les élèves eux-mêmes. - Des activités en lien avec d'autres disciplines : maths, sciences, EMC. - A réaliser en groupe classe ou en ateliers. - Le guide pédagogique Pour commenter, expliquer et compléter chaque page corrigée du feuillet élève : - Le programme, la démarche de la collection, la problématique associée au thème, les connaissances à mettre en oeuvre par les élèves, le lexique du projet. - Pour chaque activité, sont précisés : ° la durée, ° la mise en oeuvre (individuelle/en binôme/en groupe/en classe entière), ° les objectifs/compétences, ° le déroulé, ° le corrigé destiné à l'enseignant, ° des commentaires pour chaque activité, ° des activités complémentaires et des ressources pour animer les séances. - Le livret de l'élève en version numérique (Licence 1 an à 9 euros) Une version numérique du livret de l'élève à vidéoprojeter, avec zoom sur les documents. A utiliser en début de séance pour initier le travail des élèves ou en parallèle de chaque étape. Cette pochette sans plastique est imprimée en France et est 100% recyclable grâce aux encres vertes et aux vernis non polluants utilisés.