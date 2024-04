Et si la sobriété n'était plus un choix individuel ?

Plusieurs des crises qui nous ont frappés récemment ont touché directement nos besoins essentiels comme l'énergie ou l'eau. Face à ces situations d'urgence, le gouvernement a systématiquement appelé à la réduction de la consommation, solution rapide à déployer. Néanmoins, la mise en oeuvre opérationnelle de ces efforts de sobriété se limite à du court ou du moyen terme alors même que les grands défis sociétaux exigent une réduction massive et durable de nos ressources. En effet, compter uniquement sur l'innovation technologique et l'efficacité semble illusoire tant elles se heurtent à l'épuisement des ressources naturelles. La sobriété doit donc devenir un élément constitutif de nos politiques publiques et de notre rapport à la consommation. Dans ces objectifs, cet ouvrage propose une méthode pour bâtir des politiques publiques de sobriété collective reposant sur trois piliers : la durabilité, la faisabilité et l'acceptabilité. La nécessaire complémentarité de ces composantes est illustrée à travers trois exemples portant sur des biens de consommation problématiques : l'automobile, le textile et l'eau potable. Des outils comme la tarification progressive de l'eau ou l'intégration des véhicules électriques au malus fondé sur la masse de la voiture, peuvent être des leviers de réduction de la consommation des ressources mais constituent des défis en matière d'égalité et d'acceptabilité sociale qu'il ne faut pas évacuer, permettent de rappeler ces études de cas. En plus d'éclairer les citoyens sur la notion de sobriété, cet ouvrage offre un cadre et une méthode collective aux pouvoirs publics et aux entreprises qui souhaitent en faire un mode de vie durable.