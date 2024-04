La fournaise Tome 3

Il est temps de brûler ! Alors qu'une chaleur malveillante s'abat sur Nova City, Nick Bell, alias l'Extraordinaire Guardian, et ses amis profitent de leur dernier été ensemble avant de penser à l'avenir. Seth, Jazz et Gibby aménagent le quartier général du Phare, leur repaire de superhéros, pendant que le père de Nick ouvre une agence de détectives privés. Quant à sa mère, l'Extraordinaire connue sous le nom de TK, elle apprend à son fils à maîtriser son pouvoir. Tout semble parfait, n'est-ce pas ? Pas tout à fait. Nick sent qu'il se trame quelque chose. Cette impression est-elle liée à Simon Burke qui se présente à la mairie et fait campagne pour " guérir " les Extraordinaires ? Ou est-ce à cause de la rumeur selon laquelle Owen, son ex petit-ami, se serait échappé ? Pour découvrir de quoi il retourne, Nick aura besoin de l'aide de tous ses proches. Et la vérité menacera de tout faire exploser. Traduit de l'anglais par Isabelle Troin "La Fournaise est la conclusion explosive, absurde et ingénieuse de la trilogie des Extraordinaires. Avec beaucoup de douceur et de moments embarrassants, La Fournaise donnera à ses personnages et aux lecteurs la fin émouvante et édifiante qu'ils méritent. ' The Nerd Daily "Le dernier volet de la trilogie des Extraordinaires est tout ce qu'un fan inconditionnel peut désirer... Une conclusion touchante et tout à fait satisfaisante. ' Kirkus Reviews