Culture générale et expression BTS 1re & 2e années

Cette édition propose une préparation active aux deux volets de l'épreuve de culture générale et expression (session 2025) : les questions et l'essai. Une méthodologie guidée et progressive au fil de 10 thèmes largement renouvelés pour nourrir sa culture générale et humaniste Pour chaque thème : - 3 pages "Lire et comprendre le corpus" - 1 page "Se préparer à l'épreuve" pour travailler activement la confrontation des documents et l'écriture d'un essai - Des pages "Savoir s'exprimer" pour consolider les compétences langagières à l'oral et à l'écrit - En alternance, 1 page "Se préparer pour l'oral" et "Décrypter l'image" - De nombreuses annexes pour mettre toutes les chances de son côté ! Ce manuel est enrichi de ressources numériques gratuites foucherconnect : vidéos, audios, exercices interactifs et Quizlet