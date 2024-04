Manuel de géopolitique. Enjeux de pouvoir sur des territoires, 4e édition

Si le terme de géopolitique est très à la mode dans les médias et débats actuels, il est souvent utilisé de manière simplificatrice pour désigner des situations internationales ou militaires complexes. La géopolitique est pourtant une véritable discipline, désormais pleinement enseignée, qui étudie les rivalités et les enjeux de pouvoir sur des territoires entre des acteurs aux intérêts divergents. Cette nouvelle édition dresse un panorama de l'ensemble des concepts, méthodes et outils propres à l'analyse géopolitique, et met en perspective les théories des différentes écoles fondatrices. A travers de nombreuses études de cas (projet chinois des Nouvelles Routes de la soie, rivalités sino-américaines, question des frontières en Afrique et en Asie, géopolitique des ressources naturelles...), cet ouvrage vient illustrer la pertinence et la fécondité de l'approche géopolitique pour appréhender la grande diversité des problématiques actuelles.