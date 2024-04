Changer avec la magie. Guide de sorts pour les sorcières modernes

Une nouvelle génération de sorcières se lève. Ce sont celles qui comprennent le pouvoir de l'énergie et de l'intention, celles qui se battent pour devenir les meilleures versions d'elles-mêmes grâce à des chants chuchotés à la lueur des bougies, celles qui associent leur activisme à la manifestation. Les sorcières modernes créent des changements profonds au sein des foyers, des coeurs et du monde, un sort à la fois. Ce livre vous apprendra à mettre en oeuvre cette révolution grâce à des exercices de méditation, d'enracinement, de manifestation, de protection, de purification... et bien plus encore ! Découvrez des sorts pour vous guider sur le chemin de l'amour de soi, pour nettoyer et purifier des lieux, pour vous ancrer, mais aussi tout ce qu'il y a à savoir sur l'art du sortilège. Affirmez votre identité et récupérez votre pouvoir personnel grâce à la sorcellerie !