Chronique d'une espèce disparue. Le quagga et l'hérédité

L'histoire de la biologie a connu des étapes fondamentales aux XIXe et XXe siècles, discutées entre autres par Darwin. Les concepts autour de l'hérédité ont beaucoup évolué et permettent aujourd'hui de mener des réflexions sur les relations entre l'homme et l'animal, la conservation des espèces et les possibilités offertes par les méthodes de sélection génétique. Forte de sa formation en histoire et sociologie des sciences et en s'appuyant sur de nombreuses anecdotes, Camille Roux-Goupille retrace les formidables découvertes scientifiques réalisées dans ce domaine grâce à un animal méconnu, le quagga. Cette espèce proche du zèbre qui vivait en Afrique du Sud a été découverte en 1758 et s'est éteinte en 1883. Pourtant, elle a fait couler beaucoup d'encre et suscité les théories les plus créatives. A partir de 1821, le quagga entre au coeur des débats scientifiques, avec notamment les théories d'infection de la mère et d'imagination maternelle (la femelle voit une image et la transmet à son petit qui héritera de ses caractéristiques). Disparu dans l'indifférence, il resurgit en 1984 lorsque des fragments de son ADN sont séquencés, à partir d'un spécimen taxidermisé, lançant le champ des études d'ADN fossile et les rêves de clonage d'espèces disparues. Cette saga inédite est racontée avec une mise en contexte scientifique et culturelle qui met en perspective les enjeux de chaque siècle.