Bitterblue avait dix ans quand son père, le roi Leck, a été assassiné et qu'elle est devenue reine de Monsea. Huit ans plus tard, l'influence néfaste de l'ancien monarque, un tyran pervers et violent qui possédait le pouvoir de contrôler les esprits, empoisonne toujours les rues de la cité. Jusqu'au jour où Bitterblue rencontre deux voleurs : l'un détient la clé sur la vérité du règne de Leck ; l'autre, doté d'un pouvoir exceptionnel, détient celle de son coeur. Certains auteurs savent raconter une belle histoire, d'autres savent bien écrire. Kristin Cashore réussit à faire les deux. New York Times. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Alexandra Maillard