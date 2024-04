Créer des guildes d'abondance. Des arbres fruitiers et leurs plantes compagnes

Technique de permaculture, la guilde fruitière propose d'organiser des plantes compagnes autour d'un arbre fruitier afin d'utiliser tous les étages de végétation et de créer un ensemble harmonieux et généreux. L'une attirera les pollinisateurs, l'autre mettra à disposition des nutriments via ses racines profondes, une autre encore limitera les plantes spontanées par son côté couvre-sol, protégera des vents dominants ou bien abritera les prédateurs des visiteurs phytophages. De plus, ces plantes sont bien souvent comestibles et/ou médicinales ! Cet ouvrage propose 7 associations gourmandes faciles à mettre en oeuvre dans son jardin : pommier, prunier, cerisier, figuier, nectarinier, néflier et sureau. Et pour chacune : des calendriers de récolte !