Rose n'aurait jamais pensé tomber amoureuse, se marier et avoir des enfants. Lorsqu'elle rencontre Ugo, sa vie entière bascule. Lui ne veut pas devenir père, pas tout de suite. Ils trouvent un compromis et deviennent famille d'accueil. Leur aventure commence lorsque Marcus, un adolescent aphasique de Guinée Equatoriale, entre dans leurs vies. L'avenir s'annonce semé d'embûches, mais aussi plein de joies insoupçonnées. Ces temps-ci, une histoire touchante d'humanité et d'acceptation dans laquelle les destins de ces trois âmes se rejoignent pour écrire ensemble un nouveau chapitre de leur vie.