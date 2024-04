Les runes. Le guide incontournable pour apprendre à interpréter les 25 symboles secrets

Le guide incontournable pour apprendre à interpréter les 25 symboles secrets Issu des civilisations nordiques ce système d'écriture et d'alphabet mystérieux et magique est un puissant outil de divination&NewLine ; Quel que soit son support pierres ou bois maîtriser le langage des runes vous permettra d'avoir une longueur d'avance sur votre destinée Ainsi vous serez mieux armé ou préparé pour passer les époques difficiles repérer les périodes clés de votre existence faire le bon choix et saisir toutes les opportunités&NewLine ; Vous serez initié aux différents tirages le tirage des Nornes 3 runes celui du marteau de Thor 5 runes ou à 7 runes