Noirmoutier. Edition 2024

Cordons dunaires et plages bordées de pins, l'île de Noirmoutier vous ouvrira les portes d'un havre de paix ressourçant à l'écart de la vie citadine. Les lecteurs découvriront ici un patrimoine riche et des traditions : la récolte du sel, la culture de la pomme de terre, les huîtres et les poissons issus de la pêche locale. Autant de produits que l'on retrouvera d'ailleurs dans les meilleures tables de l'île. Ce carnet de voyage est destiné à tous les voyageurs qui partent pour un court séjour et qui recherchent un guide complet au meilleur prix sur l'Ile de Noirmoutier !