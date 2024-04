Le Souffle du maître. La voix de l'essentiel

Le récit d'un voyage initiatique en Inde auprès d'un Rishi, Maître de l'humanité. L'occasion d'une métamorphose, pour tourner sa vie vers la Joie. "Je rêvais de rencontrer dans un regard la lumière du désert. Pendant des années, cette terre m'avait mise sur la voie de l'essentiel. Désormais, je cherchais un guide". Ce guide, Blanche de Richemont l'a trouvé dans un petit village d'Inde, aux pieds de l'Himalaya : Vijayananda, disciple de Ma Anandamayi - une des plus grandes saintes que l'Inde ait portées. Auprès de ce Rishi (Maître de l'humanité) à la sagesse et à l'humour libérateurs, elle apprend à tourner son existence vers la Joie. Ce livre raconte son voyage et sa métamorphose au contact de ce grand sage ? "C'est notre coup de coeur. Au bout d'un chemin de larmes, de rires, de tremblements, d'émois : un enfant, puis la joie. La joie. Le sens était là". Le Point Blanche de Richemont est née en 1978. Diplômée d'un DEA de philosophie de l'art, amoureuse du désert, elle est l'auteure de plusieurs romans et essais, notamment Eloge du désir et Petit dictionnaire de la joie disponibles chez Points ainsi que Allez courage ! Petit traité de l'ardeur (Presses de la Cité). Prix ALEF des librairies mieux-être et spiritualité 2016