Amour et sens de nos rencontres. De l'amour subi à l'amour choisi

Pourquoi elle, pourquoi lui ? Toujours la même question cent fois posée, dont la réponse est, pour certains évidente, pour d'autres, inaccessible. Aucune logique, en apparence. Et pourtant... N'y aurait-il pas, intimement imprimée en nous, une prédestination à vivre l'amour d'une certaine manière, au service de motivations qui nous échappent et dont certaines remontent à l'histoire de nos ancêtres ? Ce livre éclaire la cohérence de nos choix amoureux en explorant les composantes qui entrent en jeu dans nos rencontres, qu'elles soient généalogiques ou plus directement liées à nos problématiques personnelles inconscientes. Il nous propose de déjouer les pièges liés à l'héritage généalogique autour de la question du couple. Au-delà des stéréotypes, nous pourrons alors rendre à nos trajectoires amoureuses leur véritable raison d'être : celle de nous guider vers une certaine rencontre avec nous-mêmes, sur la voie d'une réalisation plus complète...