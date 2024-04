Haut les coeurs ! - Se réinventer après une séparation

De la porte qui se ferme aux premiers jours sans l'autre, comment surmonter une séparation et reprendre le fil de sa vie ? D'un commun accord ou dans un climat conflictuel, il n'est jamais facile de se séparer après des années de vie commune. Le moment venu, certains se sentent libérés quand d'autres s'enfoncent dans un chagrin inconsolable. Aucune histoire ne se ressemble, et il n'y a pas qu'une seule façon d'appréhender cette situation. Mais il y a toujours un chemin qui mène vers un horizon plus dégagé. Quel que soit son état d'esprit, pour reprendre sa vie en main, il faut commencer par réussir sa séparation. Du choix de l'avocat au type de divorce, de l'annonce aux enfants à la répartition des biens, nos deux auteures - qui ont traversé cette expérience et se sont appuyées sur de nombreux témoignages - vous guident étape par étape vers une vie nouvelle et, qui sait, vers le bonheur.